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Yusuf İslam'dan Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2020
DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENDEN ELAZIĞ DEPREMİ MESAJI

Ünlü müzisyen , 'da meydana gelen nedeniyle destek mesajı yayımladı.

İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

İslam, sosyal medya hesabından 'daki depremde kurtarma çalışmalarının sürdüğü yıkılmış bir binanın fotoğrafını paylaştı.

Dünyaca ünlü sanatçı İslam, paylaşımında depremde sevdiklerini kaybeden aileler ve kurtarma çalışmalarında bulunanların yanında olduğunu ifade etti.

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