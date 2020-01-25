Yusuf İslam'dan Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Ünlü müzisyen Yusuf İslam, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.
İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.
İslam, sosyal medya hesabından Elazığ'daki depremde kurtarma çalışmalarının sürdüğü yıkılmış bir binanın fotoğrafını paylaştı.
Our thoughts are with the families who have lost loved ones and the brave men and women helping with the rescue effort. 🇹🇷#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/ayXwmeHsbc— Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) January 25, 2020
Dünyaca ünlü sanatçı İslam, paylaşımında depremde sevdiklerini kaybeden aileler ve kurtarma çalışmalarında bulunanların yanında olduğunu ifade etti.
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