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ABD Başkanı Donald Trump'tan "Yüzyılın Anlaşması" açıklaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2020
TRUMP'TAN YÜZYILIN ANLAŞMASI AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi! Başkanı , İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.

detaylar gelecek...

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