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Netanyahu Holokost Forumu'nda İran'ı hedef aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2020
NETANYAHU: EN BÜYÜK ANTİSEMİTİK REJİME KARŞI...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5. Dünya 'nda yaptığı konuşmada 'a yüklendi. Netanyahu, "Ama hala endişeliyim çünkü dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmeyi amaçlayan ve açıktan nükleer silaha sahip olmayı isteyen en büyük antisemitik rejime karşı hala kararlı ve birleşik bir duruş göremiyoruz." dedi.

Batı Kudüs'te düzenlenen forumda konuşan Netanyahu, holokost sırasında dünyanın kendilerine sırtını döndüğünü söyledi.

Yahudilerin holokosttan kendilerini yok etmeye yönelik her türlü tehdidi ciddiye almayı ve bu tehditle küçükken mücadele etmeyi öğrendiğini dile getiren Netanyahu, "Ama hala endişeliyim çünkü dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmeyi amaçlayan ve açıktan nükleer silaha sahip olmayı isteyen en büyük antisemitik rejime karşı hala kararlı ve birleşik bir duruş göremiyoruz." dedi.

Netanyahu, İsrail'in yönetimine karşı tutumu nedeniyle ABD Başkanı ve ABD Başkan Yardımcısı 'e minnettar olduğunu ifade etti.

Tahran'ı kendi halkına baskı uygulamanın yanı sıra dünya barışı ve güvenliğini tehdit etmekle suçlayan Netanyahu, "Tüm hükümetlere İran ile yüzleşme çağrısı yapıyorum. Yine de halkımıza ve dostlarımıza şunu hatırlatmak isterim ki İsrail, ülkesini, halkını ve Yahudilerin geleceğini korumak için ne yapması gerekiyorsa onu yapacaktır." diye konuştu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Dünya 'na Rusya Devlet Başkanı , Emmanuel Macron, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yanı sıra çok sayıda ülke lideri ve temsilcisi katıldı.

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