Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı, Kraliçe'nin onayı bekleniyor
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşaması tamamlandı. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşaması tamamlandı.
İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini tamamladı.
Bu aşamada, Boris Johnson hükümetinin tasarıdan çıkardığı mülteci çocukların aile birleşimi hakkının korunması dahil 4 düzenlemenin yeniden metne dahil edilmesine karar verildi.
Tasarı, Kraliçe 2 Elizabeth'in onayının ardından yasalaşacak ve İngiltere 1973'te katıldığı AB'den 31 Ocak'ta ayrılmış olacak.
Varılan anlaşmaya göre, İngiltere AB'ye yaklaşık 30 milyar sterlin ödeyecek, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının haklarını garanti altına alacak ve İrlanda Denizi'nde bir gümrük noktası oluşturulacak.
İngiltere, 2020 sonuna kadar devam edecek geçiş süreci boyunca ise Brüksel'in kurallarına tabi olmayı sürdürecek.
YENİ İLİŞKİ İÇİN MÜZAKERELER BAŞLAYACAK
Geçiş sürecinde taraflar gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek.
Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar her konu ele alınacak. AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılmasını istiyor.
Ancak İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Eğer, bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.
BREXİT SÜRECİ
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.
Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.
Brexit anlaşmasını geçirmekte zorlanan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına iktidara gelmişti.
Elde ettiği zaferle Brexit karşıtları karşısında eli güçlenen Johnson, seçim sonrası tasarıyı parlamentoya getirmişti. 9 Ocak'ta Avam Kamarası'nda 231'e karşı 330 oyla kabul edilen düzenleme Lordlar Kamarası'na sevk edilmişti.
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