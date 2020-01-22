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Son dakika: Irak Türkmen Cephesi'nden flaş "DEAŞ" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020
IRAK TÜRKMEN CEPHESİ'NDEN FLAŞ DEAŞ AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Türkiye Temsilciliği, bir İngiliz gazetesinin terör örgütü liderinin Türkmen olduğu iddiası üzerine açıklama yaptı.

Türkiye Temsilciliği, bir İngiliz gazetesinin terör örgütü liderinin Türkmen olduğu iddiası üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir İngiliz gazetesinin DEAŞ terör örgütü lideri olarak açıkladığı Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi isimli şahsın gerçek kimliği hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak dikkatimizi çeken bu haberde özellikle teröristin etnik mensubiyetinin Türkmen olduğunun vurgulanması ve Irak Türkmen Cephesi'ne yönelik olumsuz bir algı yaratılmasıdır. Oysa DEAŞ terör örgütünden en büyük zararı gören Irak Türkmenleri ve Irak Türkmen Cephesi olmuştur. Irak Türkmen Cephesi ve Türkiye Temsilciliğinde çalışmış kişilerin herhangi bir yasa dışı örgütle veya teröristle bir ilişkisinin olmadığını veya olamayacağını biliyoruz. Biz şuna inanıyoruz ki zalim yöntemlerle masum insanların canına kasteden terör örgütlerinin inancının ve milliyetinin olamayacağıdır" denildi.

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