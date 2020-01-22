Çin'de koronavirüs salgını! Toplu ulaşımı askıya aldı!
Son dakika haberi! Çin'in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak.
BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip şehirdeki vatandaşlara, kentten ayrılmamaları uyarısında bulunarak, havaalanı ve tren istasyonlarının giden yolculara kapalı olacağını bildirdi.
Yetkililer, otobüs, metro, feribot ve uzun mesafeli toplu ulaşımın yarın yerel saatle 10.00'dan itibaren askıya alınacağını duyurdu.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini hatırlatan yetkililer, vatandaşlardan, kalabalık ortamlardan ve halka açık toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.
Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.
- Vuhan'dan gelen yolculara seyahat yasağı
Öte yandan Tayvan, yeni koronavirüs��n ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye seyahatleri yasaklamıştı.
Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.
- Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını da aştı
Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı.
Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alınmıştı.
Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.
Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.
- Virüsün belirtileri
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.
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