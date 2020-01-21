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Rusya'dan İngiltere Başbakanı Johnson’ın açıklamalarına yalanlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020
RUSYA'DAN YALANLAMA GELDİ!

Kremlin sözcüsü , İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Devlet Başkanı ile 'de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yaptığı olumsuz açıklamayı reddederek görüşmenin yapıcı olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya barışı konulu zirveyi değerlendirmek üzere geçtiğimiz pazar günü 'de buluştu.

"YAPICI VE UZLAŞMACIYDI"

Rusya Başkanlık Sözcüsü yaptığı açıklamada, ikilinin Berlin'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Kısa, yapıcı ve uzlaşmacı" yorumunda bulundu. Peskov, "En azından, görüşme Downing Street tarafından yapılan açıklamadan oldukça farklıydı" diyerek, İngiliz Başbakan Johnson'ın görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı olumsuz açıklamayı yalanladı.

RUSYA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Johnson, pazar günü gerçekleştirilen görüşmenin ardından Salisbury olayına gönderme yaparak, görüşmenin bir şeyi değiştirmediği açıklamasını yapmıştı. Salisbury krizinde, 4 Mart 2018 tarihinde Rus vatandaşı Sergei Skripal ve kızı Yulia, İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankta bilinçsiz yatarken bulunmuştu. Londra, Skripal ve kızının Moskova tarafından zehirlendiğini ve Rusya'ya bağlı ajanlar olduğunu iddia ettiği Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'un saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü. Rusya ise bu yönde bir kanıt bulunmadığını belirterek iddiaları kati suretle reddetmişti.

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