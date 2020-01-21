Gözleri 'tuhaf' diye barınağa bıraktılar! 150 kişi başvurdu!
ABD'nin New Jersey kentinde, 'tuhaf bakıyor' diye barınağa bırakılan ve 2 yıldır kimsenin sahiplenmediği ‘Husky’ cinsi köpek viral oldu. Facebook'ta yapılan duygusal bir duyurunun ardından köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvuruda bulundu.
ABD'nin New Jersey eyaletinde, "gözleri tuhaf" diye barınağa bırakılan bir köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu. Jubilee adlı 4 yaşındaki Sibirya kurdu (Husky) daha öne aynı cins köpek besleyen bir aileye verildi.
Husky House adlı barınağın bir yetkilisi, göz kapaklarındaki bir sorun yüzünden sürekli şaşırmış gibi bakan köpeğin kendilerine 2018'de bir köpek yetiştiricisi tarafından bırakıldığını söyledi. Bu yetkiliye göre, sahibi köpeği bırakırken "Gözleri aşırı tuhaf olduğu için hayvanı satma şansım yok" dedi.
'KEŞKE GÜZEL OLSAYDIM'
Hiçbir sağlık sorunu olmadığı belirtilen köpeği iki yıl boyunca kimse sahiplenmediği için barınak geçen Salı, Facebook'ta bir duyuru yayımladı.
Jubilee'nin ağzından yayımlanan duyuruda "Tuhaf bakışlı olduğum için barınağa bırakıldım. Husky'ler olağanüstü köpekler. Ama ben neden onlara benzemediğimi bilmiyorum. Keşke güzel olsaydım da birileri beni evine alsaydı" denildi.
Barınak yetkilisi CNN'e açıklamasında mesajlarının sosyal medyada büyük ilgi görmesine ��aşırdıklarını belirterek "Herkesin bizim gibi, onun güzel olduğunu düşünmesi bizi çok sevindirdi" dedi.
Jubilee'nin Cumartesi günü bir aileye teslim edildiği açıklandı.
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