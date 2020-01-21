Dünyada gençlerin yarısı 10 yıl içinde nükleer savaş çıkmasından endişeli

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin farklı ülkelerde 16 bin kişi üzerinde yaptığı ankete göre, yaşları 20 ile 35 arasındaki gençlerin yüzde 54'ü, gelecek 10 yılda nükleer saldırı olacağı endişesi taşıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) araştırmasına göre, 1981-2000 arasında doğan ve "Milenyum Kuşağı" olarak adlandırılan gençlerin yarısından fazlası, gelecek 10 yılda nükleer saldırı yaşanmasından korkuyor.