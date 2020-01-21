21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Dünyada gençlerin yarısı 10 yıl içinde nükleer savaş çıkmasından endişeli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
DÜNYADA GENÇLERİN YARISI 10 YIL İÇİNDE NÜKLEER SAVAŞ ÇIKMASINDAN ENDİŞELİ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin farklı ülkelerde 16 bin kişi üzerinde yaptığı ankete göre, yaşları 20 ile 35 arasındaki gençlerin yüzde 54'ü, gelecek 10 yılda nükleer saldırı olacağı endişesi taşıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) araştırmasına göre, 1981-2000 arasında doğan ve "Milenyum Kuşağı" olarak adlandırılan gençlerin yarısından fazlası, gelecek 10 yılda nükleer saldırı yaşanmasından korkuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN