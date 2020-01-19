Libya'dan BM'ye komite çağrısı

Almanya'daki zirvenin ardından ateşkesin destekleneceği açıklaması geldi. Merkel ve BM Genel Sekreteri'nin yaptığı konuşmasının ardından, Libya Konferansı Bildirgesi "Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Libya Konferansı Bildirgesi, "Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz. Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz

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