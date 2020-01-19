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Libya'dan BM'ye komite çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
LİBYA'DAN BM'YE KOMİTE ÇAĞRISI

Almanya'daki zirvenin ardından ateşkesin destekleneceği açıklaması geldi. Merkel ve BM Genel Sekreteri'nin yaptığı konuşmasının ardından, Konferansı Bildirgesi "Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Konferansı Bildirgesi, "Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz. Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz

Detaylar gelecek...

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