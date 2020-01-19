Darbeci Hafter petrolü hedef aldı! Pompalama işlemi durduruldu
Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda darbeci Hafter yanlılarının petrol sahasını Zaviye Limanı'na bağlayan hattaki vanalardan birini kapatması nedeniyle petrol pompalama işlemi durduruldu.
Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemi durdu.
PETROL POMPALAMA İŞLEMİ DURDURULDU
Petrol sahasındaki yetkililerden alınan bilgiye göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri terörist Hafter yanlılarının petrol sahasını Zaviye Limanı'na bağlayan hattaki vanalardan birini kapatması nedeniyle petrol pompalama işlemi durduruldu.
Libya'daki en büyük petrol sahası olan Şerare'de günlük 300 bin varili aşkın petrol üretiliyor. Bu miktar, 2019 yılında günlük bir milyon varili aşkın üretimin yapıldığı Libya'nın petrol üretiminin yaklaşık üçte birlik kısmına tekabül ediyor.
PETROL TANKERİNİ DE HEDEF ALDI
Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etmişti.
Medeni, Hafter milislerinin havan saldırısının Hallatat bölgesindeki petrol tankerlerine isabet ettiğini, bu nedenle yangın çıktığını söylemişti.
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