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Tunus: Hava sahamızı ihlal edeni vurmaya hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2020
TUNUS: HAVA SAHAMIZI İHLAL EDENİ...

, ülkenin hava sahasını ihlal eden drone görüldüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, ülkenin hava sahasının ihlaline karşı gerekli tedbirlerin alınacağı açıkladı.

, ülkenin hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazır oldukları uyarısında bulundu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus yerel medyasında, ülkenin hava sahasını ihlal eden drone görüldüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, ülkenin hava sahasının ihlaline karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Tunus hava sahasında drone görüldüğü haberleri asılsızdır. , bu dronların Tunus havasından hiç geçmediğini, ancak Libya sınırı yakınından geçtiğini tespit etti. Hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Tunus, terör olaylarını engellemek için Libya sınırında 2015 yılından bu yana güvenlik önlemlerini artırmıştı.

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