Ürdün Kralı Fransa'da Macron ile görüştü
Ürdün Kralı 2. Abdullah Avrupa turu kapsamında gittiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. 2. Abdullah ve Macron ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler üzerine konuştu.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa turu kapsamında Fransa'da bulunan 2. Abdullah, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Macron ile bir araya geldi.
Kral 2. Abdullah ile Cumhurbaşkanı Macron, iki ülke arasında askeri, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı konularda koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.
Görüşmede ayrıca bölgede yaşanan krizler ve bunlara siyasi çözüm bulunması için sarf edilen çabalar ele alındı.
Filistin meselesi, Suriye ve Irak'taki olayların ele alındığı görüşmede, bölgede tansiyonun yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği kaydedildi.
Kral 2. Abdullah, salı günü Belçika ve Fransa'yı kapsayan Avrupa turuna çıkmıştı.
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