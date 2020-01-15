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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan yeni Libya açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
RUSYA'DAN YENİ LİBYA AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı 'dan ’da gerçekleştirilen görüşmeleri hakkında yeni bir açıklama geldi. 'da konuşan Lavrov, Almanya'nın başkenti 'de 19 Ocak'ta yapılacak Libya Konferansı için hazırlık olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı , 'ın başkenti 'de düzenlenen "Raisina Dialoğu" konferansında krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BERLİN'E HAZIRLIK"

Libya görüşmelerinin pazartesi 'da gerçekleştirildiğini anımsatan Lavrov, "Görüşmelerin bütün sorunları çözeceğini ve son olacağını hiçbir zaman ima etmedik. Moskova'daki Libya görüşmeleri, Konferansı için hazırlık." dedi.

Lavrov, Berlin'deki konferansa Libya'daki tüm taraflarının çağrılması gerektiğini dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in anlaşmasını imzalamak için süre istediğini hatırlatan Lavrov, "Bu durumu dramatize etmek istemiyoruz. Bu, daha önce Paris, Palermo, 'da yapılan görüşmelerde de yaşandı." ifadelerini kullandı.

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MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ

Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında pazartesi Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve dün sabah saatlerinde Moskova'yı terk etmişti.

Rusya , Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Fayiz es-Serrac yönetimindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını fakat yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu dün açıklamıştı.

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