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Mısır da Başkan Erdoğan ve Putin'in çağrısına olumlu cevap verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
MISIR DA BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP VERDİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, Libya'da ilan edilen koşulsuz ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kardeş ülke Libya'da akan kanın durmasını sağlayacak herkese desteğini ifade ediyor." denildi.

Berlin'de hazırlığı süren Libya konferansı kapsamındaki siyasi süreç ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin siyaset, ekonomi ve güvenlik konularındaki çabalarına geri dönülmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada; Mısır'ın, Libya ve komşu ülkelerin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir çözüme destek verdiği ifade edildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes bu gece TSİ 01.00'de yürürlüğe girmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İki bakan daha sonra kameraların karşısına geçti.

Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti

Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı |Video sondakika haberi ERDOĞAN VE PUTİN'DEN LİBYA'DA ATEŞKES ÇAĞRISI |VİDEO SONDAKİKA HABERİ

Detaylar gelecek...

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