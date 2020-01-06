Katar'dan Türkiye mesajı: Bizim için yaptıklarını unutmayacağız
İngiltere ve Lübnan merkezli basın organlarına konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye konusunda Türkiye'yi desteklediklerini açıkladı. Al Sani, birçok Arap ülkesi Avrupa ve ABD ile birlikte kendilerine ambargo uygularken Türkiye'den gördükleri deteği hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yönlü güçlü ve stratejik olduğunu belirterek, "Türkiye, ilişkilerimizi öncelikli tuttuğumuz ülkelerin başında geliyor. Politik açıdan aynı görüşü benimsediğimiz çoğu konuda hemfikiriz. Bunlardan biri de Suriye halkına yardım etmektir." dedi.
Katarlı Bakan Al Sani, ABD-İran arasında son günlerde tırmanan gerginliğin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Katar-Türkiye ilişkilerini, Londra merkezli El-Arabi el-Cedid ve Lübnan merkezli el-Mudun gazetelerine değerlendirdi.
"SURİYE POLİTİKASINDA DESTEKLİYORUZ"
Irak'ta son günlerde yaşanan olayların ABD-İran arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdığını belirten Al Sani, krizin dozunu düşürmek için Katar olarak her türlü çabayı sarf ettiklerini anlattı.
Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güvenlik, savunma, ticaret ve ekonomik alanları başta olmak üzere, çok yönlü güçlü ve stratejik olduğunu vurgulayan Al Sani, şunları kaydetti:
"Türkiye, ilişkilerimizi öncelikli tuttuğumuz ülkelerin başında geliyor. Politik açıdan aynı görüşü benimsediğimiz çoğu konuda hemfikiriz. Bunlardan biri de Suriye halkına yardım etmektir. Türkiye, sınırındaki Suriyelilerin büyük bir kesiminin sorumluluğunu üstlendi ve Suriye'de güvenliğin çökmesi nedeniyle güvenlik sorunlarına göğüs gerdi. Katar da bu konuda Türkiye'nin yanında yer alıyor. Suriye'de durumun sakinleşmesi, halkın çıkarlarının sağlanması ve barışçıl dönüşüm ile siyasi çözümün olmasını diliyoruz. Türkiye de bizimle bu konuda hemfikir ancak kendi ulusal güvenliğini ilgilendiren bazı güvenlik ve sınırsal konular da var, bunlar iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri etkilemiyor."
"TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU UNUTMAYACAĞIZ"
Al Sani, Katar ile diğer bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde Türkiye'nin sergilediği tutuma değinerek, "Türkiye, Körfez krizinin yaşandığı günden bu yana Katar'ın yanında onurlu bir duruş sergiledi. Türkiye, aynı zamanda komşularımızın bile bizi bırakıp aleyhimizde olduğu ve diğer bazı ülkelerin siyasi baskılar sonucu bizi yalnız bıraktığı zor bir dönemde Katar halkını destekledi. İşte onun bu duruşunu unutmayacağız ve her türlü zorlukta onun yanında yer alırız." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
KATAR'IN LİBYA KONFERANSINA DAVET EDİLMEMESİ
Bu ay Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konferansına da değinen Al Sani, konferansa ev sahipliği yapan ülkenin veya Birleşmiş Milletler'den (BM) kaynaklı olabilecek birtakım sebeplerden ötürü Katar'ın konferansa davet edilmemiş olabileceğini aktardı.
Ancak konferansa davet edilmemelerinin, kendilerinin Libya'da siyasi çözüm sürecini desteklemeyecekleri anlamına gelmediğini vurgulayan Al Sani, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Berlin konferansına çağrılmasını istedi. Çünkü kendileri, başkent Trablus'a saldıran gayrimeşru güçleri destekleyen ülkelerin, Libya'nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen ülkelerden çok olduğunu görünce konferansta bir denge olmasını istedi. Orada bulunmamız halinde de bu denge sağlanmış olacak." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- TürkAkım Avrupa'ya gaz vermeye başladı
- ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı
- Nasrallah'tan sert uyarı: Amerikan askerleri...
- Almanya'dan Avrupa'ya ABD-İran çağrısı
- Times Meydanı'nda "İran ile savaşa hayır" gösterisi
- İran'dan flaş nükleer anlaşma açıklaması
- Trump'tan İran'a yeni tehdit
- Irak ABD'nin topraklarından çıkması için harekete geçti
- İran: Askeri olarak da karşılık verilecek
- Amerikan üssüne topçu atışıyla saldırı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?
- Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!
- Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kar tatili olan iller: 6 Ocak hangi illerde kar tatili oldu? Kar tatili son dakika açıklamaları!
- 6 Ocak Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Valilik açıklaması var mı?
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 6 Ocak Sivas kar tatili var mı? Valilik MEB açıklaması geldi mi?
- Malatya yarın okullar tatil mi? (6 Ocak) Malatya kar tatili var mı? Valilik açıklaması geldi mİ?
- Mersin’de “kırmızı” alarm! 6 Ocak Mersin’de yarın okullar tatil mi? Mersin okulllar tatil mi?
- BİM aktüel ürünler 10 Ocak: BİM aktüel katalog sürprizlerle dolu! İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi…
- KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları…