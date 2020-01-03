03 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Pakistan'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020
PAKİSTAN'DAN SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin öldürülmesiyle ilgili isim verilmeden yapılan açıklamada, gelişmelerin bölge barışını tehdit ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşananların endişe verici olduğu belirtilerek, "'da yaşanan endişe verici gelişmeler, bölgenin barış ve istikrarını tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü konularının saygı duyulması gereken temel Birleşmiş Milletler () ilkesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Tek taraflı adımlardan ve güç kullanımından kaçınılmalı." denildi.

Tarafları, hukuka en üst düzeyde riayet etme çağrısı yapılan açıklamada, "Tüm taraflar, BM kararları ve uluslararası hukuka en üst düzeyde uymaya, tansiyonu tırmandırmamak için yapıcı tutum sergilemeye ve sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

ABD'NİN İRANLI KOMUTANI ÖLDÜRMESİ

(), bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti. Ülkede, 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu. AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN