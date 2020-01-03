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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un kaçırılmasıyla ilgili flaş gelişme!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
ESKİ NİSSAN ÜST YÖNETİCİSİ GHOSN'UN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Eski Üst Yöneticisi 'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Eski Üst Yöneticisi 'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nissan-Renault'un devrik CEO'su Ghosn firar etti! İçişleri Bakanlığı harekete geçti NİSSAN-RENAULT'UN DEVRİK CEO'SU GHOSN FİRAR ETTİ! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

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