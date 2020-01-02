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Son dakika: İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
KOMŞU'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; devlet televizyonu ülkenin kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

'ın doğusunda Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kentinde 5,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kenti olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.59'da kaydedildi.

Açıklamada depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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