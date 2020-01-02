Beyaz Saray'dan flaş Libya açıklaması
Giriş Tarihi: 02.01.2020
Beyaz Saray: Trump ve Erdoğan İdlib'de sivillerin korunması için gerilimin düşürülmesi konusunda uzlaştı. Trump telefon görüşmesinde Erdoğan'a, dış müdahalenin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğini söyledi.detaylar gelecek...
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