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Rusya: ABD operasyon hakkında bilgilendirmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2019
RUSYA'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin ’ta Ketaib örgütüne yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin Rusya’yı bilgilendirmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib (KH) örgütüne yönelik ve 'deki hava operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarına ilişkin Rusya'yı bilgilendirmediğini söyledi. Terörü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü eylemin olumlu değerlendirildiğini belirten Peskov, "Öte yandan, istikrarın bozulmasına yol açan herhangi bir eylem yalnızca olumsuz olarak değerlendirilebilir. Bu kriterler her zaman uygulanır" dedi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD kuvvetlerinin KH örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurduğunu açıklamıştı.

Haşdi Şabi'nin içindeki gruplardan KH örgütü, Irak'ın kentinde koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, dört ABD askeri ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

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