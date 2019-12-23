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ABD’de 69 araç birbirine girdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
69 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

’nin Virginia eyaletinin kentinde 69 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 51 kişi yaralandı.

'nin Virginia eyaletinin Wiliamsburg kentinde polisin ilk yaptığı araştırmaya göre yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 69 aracın karıştığı bir zincirleme meydana geldi.



Virginia Eyalet Polisi, kazanın sabah saat 07.50'de kenti yakınlarında I-64 eyaletler arası otoyolda meydana geldiğini ve kazanın olası diğer nedenlerinin de araştırıldığını duyurdu.

Yetkililer, kazada yaralanan 51 kişinin bölgedeki hastanelere nakledildiğini açıkladı.

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