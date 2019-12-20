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Libya'dan Türkiye dahil 5 ülkeye bomba çağrı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2019
LİBYA'DAN TÜRKİYE DAHİL 5 ÜLKEYE BOMBA ÇAĞRI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti () Başbakanı Fayiz es-Serrac, , ABD, , ve Cezayir'den, darbeci General 'e bağlı milis güçlerin Trablus'a saldırılarını engellemek için UMH'ye destek olmaları istendi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti () Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın medya ofisinin resmi internet sayfasından yapılan son dakika açıklamasında, , ABD, , ve Cezayir'den, darbeci General 'e bağlı milis güçlerin Trablus'a saldırılarını engellemek için UMH'ye destek olmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, saldırılarını artıran ve gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yasa dışı göç, organize suçlar ve insan kaçakçılığına karşı da söz konusu ülkelere iş birliğini yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE KARARI KABUL EDİLMİŞTİ

Libya'da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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