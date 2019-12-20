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ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ı 'güçlendirecek' onay!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
TRUMP'I 'GÜÇLENDİRECEK' ONAY! NAFTA GİTTİ USMCA GELDİ...

Temsilciler Meclisi, Başkan 'ın ekonomi politikalarında simgelesel bir yeri olan ve ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı.

Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması (USMCA) genel kurulda 41'e karşı 385 oy ile kabul edildi.

Söz konusu anlaşma tasarısının, Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan azil oylamasından bir gün sonra geçmesi dikkati çekerken, oylamada 38 Demokrat, 2 Cumhuriyetçi ve 1 bağımsız vekil "Hayır" oyu kullandı.

Trump'a yönelik azil sürecindeki rolüyle bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarıya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'a siyasi puan kazandırma noktasında endişeli olmadıklarını belirtti.

Pelosi, "'nin çalışan ailelerini desteklemek için bir araya gelebilmemiz herkese yarar sağlar. Başkan buradan kendisine pay çıkarabilir ancak bu durum, bizim anlaşmayı onaylamamıza engel olmaz" ifadelerini kullandı.

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