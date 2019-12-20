ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ı 'güçlendirecek' onay!
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarında simgelesel bir yeri olan Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı.
Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması (USMCA) genel kurulda 41'e karşı 385 oy ile kabul edildi.
Söz konusu anlaşma tasarısının, Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan azil oylamasından bir gün sonra geçmesi dikkati çekerken, oylamada 38 Demokrat, 2 Cumhuriyetçi ve 1 bağımsız vekil "Hayır" oyu kullandı.
Trump'a yönelik azil sürecindeki rolüyle bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarıya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'a siyasi puan kazandırma noktasında endişeli olmadıklarını belirtti.
Pelosi, "ABD'nin çalışan ailelerini desteklemek için bir araya gelebilmemiz herkese yarar sağlar. Başkan buradan kendisine pay çıkarabilir ancak bu durum, bizim anlaşmayı onaylamamıza engel olmaz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onayladı
- ABD'den Rusya ile ilişkileri koparabilecek hamle!
- Trump azledilecek mi? İşte dünyanın beklediği sorunun şifreleri...
- İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı!
- İtalya'da güne damga vuran mafya operasyonu
- Avrupa'da alarm! Yüzlerce gözaltı var
- Lübnan'da yeni hükümet için flaş karar
- BM askerlerinden skandal! Yüzlerce kadını hamile bıraktılar
- ABD'de Demokrat bir vekil Cumhuriyetçi Parti'ye geçti
- "Türk subayları Trablus'ta.." Hafter'in sözcüsü rezil oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekrem İmamoğlu suçlu bulundu! Mahkemeden karar...
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?
- 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...
- Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!
- İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı!