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Avrupa'nın göbeğinde skandal! Viyana Devlet Operası'nda balerinlere işkence

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE SKANDAL! İŞKENCE...

, 'nın prestijli 'yle ilgili ortaya atılan işkence iddiaları dünyayı dehşete düşürdü. Genç balerinlerin zayıf kalmaları için zorlandığı, fiziksel ve zihinsel taciz uygulandığı iddia edildi.

Akademi yöneticilerinin, balerin adaylarını işkence de içeren yöntemlerle eğittiği öne sürülüyor. İddialara göre okul yöneticileri, öğrencileri zayıf kalmaları için de zorluyor.

KAN AKINCAYA KADAR VÜCUTLARININ ÇİZİLDİ

Hükümeti iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Konuşulanlar arasında öğrencilere fiziksel ve zihinsel taciz uygulandığı da var. Olay Falter adlı gazetenin yayınladığı bir makaleyle ortaya çıkmıştı. Öğrencilere yapılanların 19. yüzyıldan kalma yöntemler olduğu belirtiliyor.

Genç dansçıların dövüldüğü, kan akıncaya kadar vücutlarının çizildiği, saçlarının çekildiği ve vücutlarıyla ilgili aşağılayıcı yorumlara maruz bırakıldıkları öne sürülüyor.

HASTALANDILAR

Zayıf kalmaları istenen öğrencilerin bazılarında bulimya ve anoreksiya geliştiği de anlatılanlar arasında yer alıyor. Komisyonun olayla ilgili çok sayıda kişiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken tacize uğrayan öğrencilerin 10 ila 18 yaşları arasında olduğu belirtiliyor.

Raporda öğrencilere isimlerinin yanında beden numaralarıyla seslenildiği böylece herkesin içinde aşağılandıkları bilgisi de yer alıyor. Akademinin yıllardır uygun bir şekilde denetlenmediği de belirtildi.

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