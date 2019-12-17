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Trump'ın eski danışmanı Rick Gates'e hapis cezası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019
TRUMP'A ŞOK! HAPİS CEZASI VERİLDİ

ABD Başkanı 'ın eski kampanya danışmanlarından , soruşturması kapsamında 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Washington Bölge Mahkemesi, Trump'ın seçim döneminde kampanya yönetici yardımcılığını yürüten ve soruşturması kapsamında, aralarında "mali dolandırıcılık" ve "federal soruşturma görevlilerine yalan söylemenin" de olduğu çeşitli suçlardan yargılanan Gates hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Gates'e 45 gün hapis ve 20 bin dolar para cezası verdi.


Fotoğrafta: Rick Gates

Gates, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında Şubat 2018'de suçunu itiraf etmiş ve soruşturmayı yürüten yetkililer ile iş birliği yapmayı kabul etmişti.

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