Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir haftada 12 polis öldürüldü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir hafta içinde 12 emniyet görevlisi, uyuşturucu çetelerinin saldırılarında hayatını kaybetti. Ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı şimdiden 26 bini buldu.

BBC'nin haberine göre, Irapuato şehrinde geçen hafta silahlı kişiler tarafından eşi ve oğlu ile kaçırılan emniyet görevlisi Maria Sonia Arellano'nun cesedi, yanına bırakılmış Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) imzası taşıyan bir notla, çöp kutusuna atılmış halde bulundu.

Polis, yerel uyuşturucu çetelerine karşı mücadelede önemli görevler aldığı belirtilen 47 yaşındaki Arellano'nun kendisi gibi polis olan eşi ve 27 yaşındaki oğlunun daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Diğer yandan Irapuato'da cumartesi günü silahlı kişilerce bir eczanenin önünde park eden devriye aracındaki 2 polise ateş açıldı. Saldırıda Gabriela Nunez Duarte isimli kadın polis öldü, araçtaki diğer polis ağır yaralandı.

Irapuato'da ayrıca perşembe günü bir polis memuru öldürülürken, Villagran şehrinde bir karakola çarşamba günü düzenlenen saldırıda da 3 polis yaşamını yitirdi. Saldırının ardından kaçırılan 4 polisin cesedi daha sonra bir otoyolda bulundu.

Eyalete bağlı Leon and Celaya kasabalarında da 2 polisin öldürüldüğü ve 7 gün içinde 12 polis memurunun cinayete kurban gittiği bildirildi.

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil karteli, Meksika güvenlik güçleriyle kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 40 BİN KİŞİ KAYBOLDU

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu. 120 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.

Ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı şimdiden 26 bini buldu.