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Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019
KATAR EMİRİ İLE ABD BAŞKANI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkanı , telefonla görüşerek bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirdi.

haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim bin Hamed, Trump'ı telefonla aradı. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bunların güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeler ele alındı.

Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerinden olmak üzere yaklaşık 13 bin askeri bulunuyor. ABD'nin 'daki en büyük askeri varlığı olma özelliği taşıyan bu üs, 'a karşı verilen savaşta kullanılıyor.

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