Fransa’da genel grev! Hükümete 1 hafta süre verildi

Fransa’da sular durulmuyor. Ülkede başlayan ve hükümetin ‘emeklilik reformunu’ protesto için 5 Aralık’ta başlayan süresiz iş bırakma grevinde, sendikalar reformu geri çekmek için hükümete 1 hafta süre verdi.

Ülke genelinde devam eden grev özellikle ulaşımı etkiliyor. Demiryolları ve metro hatlarındaki aksamalar nedeniyle başkent Paris çevresinde ve içinde trafik kuyrukları yaşamı felç ediyor.Polis ile karşı karşıya gelen grevcilere polis, sert müdahalelerde bulunuyor.Demiryolu, Taşımacılık, Maden ve Enerji ve Kimya Endüstrisi Federasyonları (CGT) hükümetin reformu geri çekmemesi halinde eylemleri ikiye katlayacaklarını ve hükümete 1 haftalık süre tanıdıklarını duyurdu.

FRANSA'DA SARI YELEKLİLERİN GÖSTERİLERİ 57. HAFTASINDA

Öte yandan geçtiğimiz cuma günü Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıkmıştı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 57. haftasına girdi.

Eylemciler, Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'ndan başkentin banliyölerinden La Defense'a kadar yürüdü. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gösteride bir kişi gözaltına alınmıştı.

Nantes'ta da göstericiler şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde kısa süre işgal eylemi yaptı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasaklamıştı.



VERİLEN CEZALAR

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 361'den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.