16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2019
ÇİN'DEN ABD'YE SERT TEPKİ!

, ’nin Çinli diplomatları “casusluk faaliyetine karıştıkları iddiasıyla” sınır dışı etmesine tepki göstererek bu ülkenin eleştirilerinin gerçeklerle bağdaşmadığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, tarafının Çinli diplomatlara yönelik "casusluk" eleştirilerinin temelsiz olduğunu dile getirerek Washington yönetimini protesto ettiklerini söyledi.

Gıng, "ABD'yi bir an önce hatasını düzeltmeye, ilgili kararı iptal etmeye, Çinli diplomatların 'ne göre haklarını korumaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanarak karşılıklı diplomatik ilişkilerin Viyana Sözleşmesi'ne göre kurulduğunu hatırlattı.

ABD'nin gazetesi, dün, 'in Washington Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın eylül ayında ABD'de bulunan bir askeri bölgeye giriş izni bulunmadığı halde girdiğini ve bunun sonucunda diplomatların sınır dışı edildiğini yazmıştı.

Haberde, söz konusu iki diplomatın eşlerinin de içinde bulundu��u bir araçla geldiği Virginia eyaletindeki askeri üssün kontrol noktasında durdurulduğu ancak diplomatların bölgeye giriş izinleri bulunmamasına rağmen yoluna devam ettiği kaydedilmişti.

Amerikalı yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceğini açıklamıştı.

ABD, en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN