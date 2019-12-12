Endonezya'da şiddetli yağış sonrası sel: 2 ölü
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Endonezya’da Orta Sulawesi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde iki kişi hayatını kaybetti.Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Sigi bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 20 evin zarar gördüğünü belirtti.
Selden olumsuz etkilenen 60 aileyi güvenli bölgeye tahliye edildiğini ifade eden Wibowo, su altında kalan 51 yaşında bir erkek ve 8 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.
Wibowo, bölgedeki selzedelere yardım çalışmalarına da başlandığını bildirdi.
Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
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