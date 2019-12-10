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Son dakika: Ünlü müzisyen Marie Fredriksson öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
ÜNLÜ MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti 61 yaşında hayatını kaybetti.

İsveçli pop şarkıcısı, söz yazarı, piyanist ve ressam 61 yaşında öldü. İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un bir süredir tedavi görüyordu.

ROXETTE GRUBUNU KURDU

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu. Roxette albümleri dünya çapında 75 milyon satış rakamına ulaştı. Roxette son olarak 2015 yılında Norveç'te konser vermişti.

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