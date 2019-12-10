Son dakika: Ünlü müzisyen Marie Fredriksson öldü
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
Son dakika haberine göre İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson 61 yaşında hayatını kaybetti.
İsveçli pop şarkıcısı, söz yazarı, piyanist ve ressam Marie Fredriksson 61 yaşında öldü. İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un bir süredir tedavi görüyordu.
ROXETTE GRUBUNU KURDU
Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu. Roxette albümleri dünya çapında 75 milyon satış rakamına ulaştı. Roxette son olarak 2015 yılında Norveç'te konser vermişti.
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