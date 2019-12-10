Son dakika: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: Ölüler var...
Son dakika haberine göre Çekya’nın Ostrava şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Ostrava Şehir Hastanesinde yerel saatle sabah 07.00 sıralarında yaşanan saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 2 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.
Olayın ardından hastanenin polis tarafından tahliye edildiği ifade edildi.
Polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüphelinin fotoğrafını yayınlayarak, şüphelinin görülmesi durumunda ihbarda edilmesini istedi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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