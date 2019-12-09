Boris Johnson, hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatmasından dolayı özür diledi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, zatürre olduğundan şüphelenilen 4 yaşındaki bir çocuğun boş yatak olmadığı için saatlerce hastanede yerde yatmak zorunda kalmasından dolayı özür diledi.
Mirror gazetesinin haberine göre, 4 yaşındaki Jack Williment, zatürre şüphesiyle Leeds kentinde hastaneye götürüldü. Ancak hastanede boş yatak olmadığı için çocuk, oksijen maskesi takılı olarak 4 saat beton zeminde yatmak zorunda kaldı.
Gazetede yayımlanan fotoğrafta, çocuğun annesi Sarah Williment'ın oğlunun altına ve üstüne mont serdiği görüldü. 4 saat yerde yattıktan sonra 5 saat de sedyede kalan çocuk, daha sonra boşalan bir yatağa alındı.
"ÖZÜR DİLERİM"
Haberin yayımlanmasının ardından konu, Başbakan Johnson'a soruldu. ITV muhabirinin ısrarı sonucu fotoğrafa bakan Johnson, "Bu korkunç bir fotoğraf ve açıkça aileden ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) korkunç deneyimler yaşayanlardan özür dilerim." dedi. Johnson, sorunun çözülmesi için yatırım yapılması gerektiğini de belirtti.
İngiltere Kraliyet Acil Tıp Derneğinin geçen hafta yayımladığı istatistiğe göre, ülkede her 20 acil hastadan biri 12 saat yatak beklemek zorunda kalırken, hastaların sadece yüzde 68'i ilk 4 saat içinde muayene edilebiliyor.
Brexit'in ardından ikinci en önemli sorun olarak gösterilen sağlık hizmetlerinin durumu, 12 Aralık'ta yapılacak seçimin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
- Rusya'da el bombalı banka soygunu
- Trump'a çok ağır sözler! "Dengesiz yaşlı adam"
- O ülkede korkunç olay! Patlamaya yakalandılar
- ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimet ortaya çıktı
- Dünyanın en büyüğünü böyle avladı!
- Fin bakan dünyanın en genç başbakanı olacak
- Arabayı parçalayıp içindekileri dövdüler!
- Yanından ayırmadığı çantanın gizemi çözüldü!
- Türkiye Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak!
- Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan gibi çeşitleri olan hangisidir?
- Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?
- Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?
- Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
- Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur?
- Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?
- Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir?
- İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir?
- Türkçede yabancı özel adların yazılışıyla ilgili yazım kurallarına göre hangi tarihi kişinin adının yazılışı yanlıştır?
- Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur?
- Masterchef Konya’da nerede çekildi?
- Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? İlave tediye 2019 tarihleri ve miktarı!