Macron tepetaklak! İstifaya çağırdılar

Fransa'da sokak olayları hız kesmeden devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarına tepki gösteren binlerce kişi protestolara katılıyor. Son olarak Paris'te toplanan çevreciler Macron'un portresini ters tutarak istifa talebinde bulundu.

Fransa'da protestolar şiddetini günden güne artırıyor. Sarı Yeleklilerin ardından emeklilik reformuna karşı grev ile yüzleşen Fransa şimdi de çevre protestolarının meydanı oldu.

Macron'un yönetime geldiği günden itibaren süren protestolar sonrasında halk son çare olarak Cumhurbaşkanı'nın istifasını istedi.

HAYAT KİLİTLENDİ!

Fransa tarihinin en büyük grevlerinden biri gerçekleşti. Başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi, polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu.

Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1,5 milyonu buldu.

Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti.

Başkent Paris'te yürüyüşün sonlandığı Nation Meydanı'na doğru dağınık gruplar halinde yürüyen göstericilerle polis arasındaki arbede akşam saatlerine kadar sürdü.

Emniyet yetkilileri, Paris'te 90 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

Fransız havayolu şirketi Air France, Transavia ve Ryanair, greve bağlı olarak yarın da çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

POLİS ŞİDDETİ AĞIR: AB SESSİZ!

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, zamanla Macron yönetimine karşı isyan ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki güvenlik güçlerinin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Ülkenin en uzun süren protestosu halini alan sarı yeleklilerin gösterilerinde Fransız polisi sıklıkla kullandığı orantısız güç nedeniyle eleştirilere hedef oldu.

İnsan hakları örgütü Amnesty International, "Fransız polisi, barışçıl bir şekilde gösteri yapan ve kamu düzenini tehdit etmeyen protestoculara karşı sıklıkla plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandı. Polisin aşırı güç kullandığını ispatlayan birçok belge bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Fransız yasalarına göre, güvenlik güçlerinin plastik mermiyle kişilerin kafasını hedef alması yasaklanıyor. Buna rağmen, polis sıklıkla gazetecileri ve göstericileri hedef alıyor.

YÖNETİM TEPETAKLAK

Tüm bu protestoların yanında Fransa çevre protestoları ile karşı karşıya kaldı.

Paris'te toplanan yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Macron'un resmini ters çevirerek "Macron istifa!" çağrısında bulundu.

Macron yönetiminin tepetaklak olduğunu haykıran göstericiler, hükümetin değişmemesi halinde ülkedeki kaosun bitmeyeceğini de vurguladı.