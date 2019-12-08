08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD-Taliban görüşmeleri 3 ay aradan sonra Katar'da yeniden başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2019
ABD-TALİBAN GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ GELİŞME!

Amerika Birleşik Devletleri ile arasında 3 ay önce durdurulan görüşmelerin, 'ın başkenti Doha'da yeniden başladığı belirtildi. Görüşmelerin ne kadar süreceği ve içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Haber Ajansının (QNA) haberine göre, 'da istikrar ve barışın sağlanması hedefiyle ile arasında, öncekilerin tamamlanması adına görüşmeler yapılıyor.

Haberde tarafların, yürütülen aracılık rolünün büyük olduğu ve bundan dolayı Katar'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Görüşmelerin ne kadar süreceği ve içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

AFGANİSTAN BARIŞ SÜRECİ
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin önceki yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

Kabil'de silahlı saldırı sonucu 1 Amerikan askerinin öldürülmesinin Taliban tarafından üstlenilmesinin ardından ABD Başkanı , 7 Eylül'de görüşmelerin durdurulması kararı almıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN