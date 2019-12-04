Ruhani ABD'ye bu şartı koştu!
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’ı aldatamayacağını söyleyerek, "Biz dünyaya ABD ile görüşme hususunda bir sorunumuz olmadığını gösterdik. Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa ben hemen ardından ABD Başkanı ile görüşeceğim. Şuan için herhangi bir görüşme mevzu bahis değil” diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da nükleer anlaşma ve ABD ile ilişkilere dair önemli açıklamalar yaptı. Nükleer anlaşma ile birlikte İran'ın benzin cennetine dönüştüğünü ve İran'da yatırım yapmak isteyenlerin yarışa girdiklerini belirten Ruhani, "Olumlu bir ortam oluşmuştu ve bizim bu anlaşmayı korumamız gerekiyordu" dedi.
"BİZ SÖZÜMÜZDE DURURUZ"
Nükleer anlaşmayı büyük zorluklara karşı korumayı başardıklarını ve İran'ın anlaşmayı ihlal eden taraf olmadığını vurgulayan Ruhani, "Biz hiçbir şeyi sade ve basit bir şekilde imzalamayız ancak eğer imzaladıysak arkasında dururuz" ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde nükleer anlaşmada sona gelindiğini ancak İsrail rejimi ve Suudi Arabistan'ın girişimleri ile nükleer anlaşmanın gecikmeli imzalandığını belirten Ruhani, ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskıları sonucu nükleer anlaşmadan ayrıldığını söyledi.
"ABD YAPTIRIMLARI KALDIRIRSA GÖR��ŞÜRÜZ"
ABD ile müzakere ilişkin konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırması halinde görüşmeye hazır olduklarını söyleyerek, "Biz dünyaya ABD ile görüşme hususunda bir sorunumuz olmadığını gösterdik. Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa ben hemen ardından ABD Başkanı ile görüşeceğim. Şu an için herhangi bir görüşme mevzu bahis değil" dedi.
ABD'nin İran'ı aldatamayacağını söyleyen Ruhani ABD ile görüşmelerin ancak yaptırımların kaldırılmasıyla mümkün olacağını belirterek, "Onlar öncelikle görüşüp ardından yaptırımları konuşmak istediklerini söylediler. ABD'nin aldatmalarına artık kanmayız" şeklinde konuştu.
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