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Boris Johnson'dan "dörtlü zirve" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2019
JOHNSON'DAN DÖRTLÜ ZİRVE AÇIKLAMASI

Liderler Toplantısı ana oturumunun düzenleneceği binaya girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı , "Dörtlü zirvede ’nin neler olduğuna ilişkin çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

, 'nun 29 ülke ve milyarlarca insan için barış ve güvenliği sağladığını belirterek, dün gerçekleşen dörtlü zirveye ilişkin, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Tahmin ettiğiniz üzere, NATO'nun geleceğini, 'de neler olduğunu ve diğer güvenlik meselelerini görüştük" ifadelerini kullandı.

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