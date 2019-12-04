Boris Johnson'dan "dörtlü zirve" açıklaması
Giriş Tarihi: 04.12.2019
NATO Liderler Toplantısı ana oturumunun düzenleneceği binaya girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dörtlü zirvede Suriye’nin neler olduğuna ilişkin çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.
Boris Johnson, NATO'nun 29 ülke ve milyarlarca insan için barış ve güvenliği sağladığını belirterek, dün gerçekleşen dörtlü zirveye ilişkin, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Tahmin ettiğiniz üzere, NATO'nun geleceğini, Suriye'de neler olduğunu ve diğer güvenlik meselelerini görüştük" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko: Anahtarı komşumuz Türkiye'de
- ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu onayladı
- Macron'un S-400 hazımsızlığı
- ABD'den yaptırım kararı! Tasarı kabul edildi...
- Putin'den flaş NATO açıklaması
- Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse 5 roket atıldı
- Trump'a büyük şok! Temsilciler Meclisi...
- Şok iddia: Ne prens ne prenses olacaklar!
- İngiltere'den son dakika 4'lü zirve açıklaması
- Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Vakıfbank'tan Hazine'ye hisse devri hakkında açıklama
- TBMM'de şov peşinde koşan Veli Ağbaba, Selahattin Demirtaş'ı ziyarete koştu
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından operasyon açıklaması
- Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
- Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…
- 2020 yılbaşı bileti çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek bilet fiyatı…
- Bir bankadan daha faiz indirimi açıklaması… En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle! EDHO 150. bölüm tek parça izle! - ATV
- 4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Ankara kar tatili…
- 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Erzurum kar tatili var mı?
- 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...