Litvanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik çıkarlarını tanıyor muyuz? Evet. NATO'da ayarlamalar devam ediyor." dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye 'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamaması konusunda Türkiye'ye güvendiklerini, soruna ilişkin düzenlemelerin devam ettiğini söyledi.

Linkevicius, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Baltık ülkeleri planında müttefikimiz, Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik çıkarlarını tanıyor muyuz? Evet. NATO'da ayarlamalar devam ediyor. Dayanışma hakim olmalı." ifadelerini kullandı.

Linkevicius, gün içinde yaptığı başka bir açıklamada ise NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesindeki rutin müzakerelerin devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye'nin Baltık ülkeleri aleyhinde bir girişimde bulunduğuna inanmadığını vurgulayan Linkevicius, "Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleri bulunuyor. (Bu karar) Daha çok Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili." değerlendirmesinde bulunmuştu.





NATO SAVUNMA PLANI

NATO'nun biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı bulunuyor. Bu planlar, NATO Konseyince onaylanarak iki yılda bir güncelleniyor ve yayımlanıyor.

Hazırlanan son güvenlik planları da NATO Konseyi tarafından onaylanmıştı. Konseyin onayladığı planda, Türkiye'ye yönelik tehditlerin içinde YPG/PYD/PKK da bulunuyor ancak ABD, planın onaylanmasına rağmen buna itiraz etmişti.

ABD'nin terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldı��ı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıkmıştı.