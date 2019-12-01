Meksika'nın ABD sınırında çatışma: 21 kişi öldü
Meksika'nın Villa Union kasabasında silahlı kişiler yerel yönetim binalarına saldırdı. ABD sınırı yakınında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 21 kişi öldü.
Coahuila Eyaleti Valisi Miguel Angel Riquelme, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin kamyonlarla Villa Union kasabasında yerel yönetim binalarına saldırdığını ve bunun üzerine federal yetkililerin duruma müdahale ettiğini söyledi.
Riquelme, güvenlik güçlerinin, sükunetin sağlanması için birkaç gün daha kasabada kalacağını kaydetti.
Kuzeydoğu Karteli'nin üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında bir saat süren çatışmada 4'ü polis, 21 kişinin öldüğü belirtildi.
Bazı belediye işçilerinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.
Sosyal medyada Villa Union belediye binasının kurşunlara hedef olmuş ön cephesi ve yanan araçların videoları yayınlandı.
Meksika'da 2006'da kartellerle yapılan mücadelede şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.
120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.
Ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı şimdiden 26 bini buldu.
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