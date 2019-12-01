ABD'de silahlı saldırı: 11 kişi...

ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı. Saldırı hakkında yapılan açıklamada 2 kişinin durumunun ağır olduğu açıklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 11 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan basın açıklamasında, olayın sabah erken saatlerde, şehrin Kanal Caddesi'nde meydana geldiği belirtildi.

Polisin olay yerine yakın olması sebebiyle silah sesini duyarak hemen müdahale ettiği, 11 kişinin vurulduğu ve 2 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, bir kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığını açıkladı.