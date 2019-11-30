Rusya'da helikopter düştü: Pilot hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Rusya’da bir helikopter irtifa kaybederek ormanlık alana düştü. Kazada pilot yanarak hayatını kaybetti. Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk şehri yakınlarında irtifa kaybeden bir helikopter ormanlık bir alana düştü.
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Helikopterin düştüğünü gören bölge sakinleri olayı yetkililere bildirdi. Bölgeye acil durum ekibi sevk edildi. Helikopter tamamen yanarken pilot hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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