Rusya'da helikopter düştü: Pilot hayatını kaybetti

Rusya’da bir helikopter irtifa kaybederek ormanlık alana düştü. Kazada pilot yanarak hayatını kaybetti. Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk şehri yakınlarında irtifa kaybeden bir helikopter ormanlık bir alana düştü.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterin düştüğünü gören bölge sakinleri olayı yetkililere bildirdi. Bölgeye acil durum ekibi sevk edildi. Helikopter tamamen yanarken pilot hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.