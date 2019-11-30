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Rusya'da helikopter düştü: Pilot hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2019
RUSYA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ! FECİ SON...

’da bir helikopter irtifa kaybederek ormanlık alana düştü. pilot yanarak hayatını kaybetti. Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

'nın bölgesindeki Novorossiysk şehri yakınlarında irtifa kaybeden bir helikopter ormanlık bir alana düştü.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterin düştüğünü gören bölge sakinleri olayı yetkililere bildirdi. Bölgeye acil durum ekibi sevk edildi. Helikopter tamamen yanarken pilot hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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