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Mozart'ın çocukluk portesi 4 milyon euroya liraya satıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2019
TAM 4 MİLYON EUROYA SATILDI

Avusturyalı müzisyen 'ın çocukluk portesi 'da yapılan açık artırmada 4 milyon euroya (25,4 milyon liraya) satıldı. Christie's müzayede evi yetkilisi , portrenin muhtemelen İtalyan ressam tarafından çizildiğini açıkladı.

Avusturyalı müzisyen 13 yaşındayken yapılan portrenin temasının, müzik dehasının 1770'de 'da verdiği konser olduğu belirtildi.

Christie's müzayede evi yetkilisi , portrenin muhtemelen İtalyan ressam tarafından çizildiğini açıkladı.

Müzayede evi, 4 milyon euroya satılan portrenin, Mozart hayranı bir kişi tarafından yaptırıldığını, ünlü müzisyenin önündeki tüm kompozisyonu gösterdiğinden büyük ilgi gördüğünü ve tahmin edilenin üzerinde bir rakama satıldığını bildirdi.

Müzikologlar, portrede görülen notaların, Mozart tarafından bestelenmiş olabileceğini söylerken, bazıları, Venedikli besteci Baldassare Galuppi'ye ait olabileceğini iddia ediyor.

Portrenin Fransız piyanist Alfred Cortot'un koleksiyonundan Christie's müzayede evine geldiği ifade edildi.

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