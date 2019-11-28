İstanbul Sözleşmesi, AP’de 91 ‘hayır’ oyuna karşılık 500 ‘evet’ oyuyla onaylandı
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısına yönelik karar tasarısı 91 "hayır" oyuna karşı, 500 "evet" oyuyla onaylandı. Avrupa Parlamentosu (AP), tüm üye ülkelerin kadına şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi'ni onaylaması için çağrıda bulundu.Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına yönelik yapılan karar tasarısı, 91 hayır oyuna karşılık 500 evet oyu ile onaylandı.
AP'DEN ACİL ÇAĞRI
Slovakya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan ve İngiltere'nin söz konusu sözleşmeyi imzaladığı ancak onaylamadığı ifade edildi. Bu ülkelere, acil olarak İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama çağrısı yapıldı ve Avrupa Birliği Komisyonu'na, kadına karşı şiddet ile mücadeleyi öncelik haline getirmeleri önerisinde bulunuldu.
AB, 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesini 2017 yılında imzalarken, AB genelinde 3 kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor.
İSTANBUL'DA İMZAYA AÇILDI
11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanıyor ve her türlü şiddetin engellenebilmesi için eğitimin önemine vurgu yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail hapishanelerinde 222 Filistinli şehit oldu
- Türkiye rest çekmişti! Macron'dan küstah açıklamalar
- Tam 4 milyon euroya satıldı
- Arnavutluk yine sallandı! 5.1 büyüklüğünde deprem
- 1 günde 2 yıllık yağmur yağdı
- Barzani'den flaş PKK açıklaması
- Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına rejim engeli
- Putin'den "ortak operasyon" çağrısı
- Türkiye'den Filistinlilere yardım eli
- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için yeni füze iddiası! Kim Jong-un neler yaptı?
Daha Fazla Gör
- Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
- Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum nedir?
- Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor?
- Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası sürüyor! Instagram düzeldi mi?
- Bakan Berat Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş yanıt: Terör hamisi! Ne dediğini bilmiyor
- T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı! T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin özellikleri neler?
- Putin'den flaş "ortak operasyon" çağrısı
- Son dakika: Erdoğan’dan İzmir’de Alevilere yönelik provokasyon hakkında flaş açıklama
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "şehir hastaneleri zarar ediyor" diyenlere tokat gibi cevap