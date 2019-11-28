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İstanbul Sözleşmesi, AP’de 91 ‘hayır’ oyuna karşılık 500 ‘evet’ oyuyla onaylandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2019
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, AP’DE 91 ‘HAYIR’ OYUNA KARŞILIK 500 ‘EVET’ OYUYLA ONAYLANDI

Strazburg'da düzenlenen Genel Kurulunda, Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısına yönelik karar tasarısı 91 "hayır" oyuna karşı, 500 "evet" oyuyla onaylandı. Avrupa Parlamentosu (AP), tüm üye ülkelerin kadına şiddetin önlenmesine yönelik 'ni onaylaması için çağrıda bulundu.

'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu () Genel Kurulu'nda, Sözleşmesi'nin onaylanmasına yönelik yapılan karar tasarısı, 91 hayır oyuna karşılık 500 evet oyu ile onaylandı.

AP'DEN ACİL ÇAĞRI
Slovakya, , Litvanya, , Çekya, ve 'nin söz konusu sözleşmeyi imzaladığı ancak onaylamadığı ifade edildi. Bu ülkelere, acil olarak 'ni onaylama çağrısı yapıldı ve Avrupa Birliği Komisyonu'na, kadına karşı şiddet ile mücadeleyi öncelik haline getirmeleri önerisinde bulunuldu.

, 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesini 2017 yılında imzalarken, AB genelinde 3 kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor.

İSTANBUL'DA İMZAYA AÇILDI
11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanıyor ve her türlü şiddetin engellenebilmesi için eğitimin önemine vurgu yapıyor.

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