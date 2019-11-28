Cibuti'ye 1 günde 2 yıllık yağmur yağdı
900 bin civarında nüfusu olan Afrika ülkesi Cibuti'de başlayan sağanak yağışlar ülkeyi etkisi altına aldı. Cibuti’de, iki yıla eşit yağmurun sadece bir gün içinde yağdığı bildirildi.
Cibuti hükümeti ve Birleşmiş Milletler Cibuti Ofisinden yapılan ortak açıklamaya göre, son günlerde etkili olan sağanağın yol açtığı selden ülke genelinde yaklaşık 250 bin kişi etkilendi.
İki yıldakine eşit miktarda yağışın bir günde yağdığı ülkede evsiz kalan binlerce kişi barınma merkezlerine yerleştirilirken, çok sayıda ev, iş yeri ve altyapı sistemi zarar gördü.
Başkent Cibuti'nin farklı bölgelerinde de en az 14 okul sular altında kaldı.
Kızıldeniz kıyısında yer alan ve çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan ülkenin nüfusunun 900 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.
Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle son aylarda Somali ve Kenya gibi ülkelerde de sel felaketleri meydana gelmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
- İngiltere'yi sarsan iddia: Tahtı bırakıyor
- Geyiğin midesinden 7 kilogram atık çıktı
- 40 yıl önceki uçak kazası için özür geldi
- AB'den İsrail'e sert tepki: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor
- PKK/YPG'den kalleş saldırı
- Trump'tan 'Rocky' paylaşımı
- İran 8 CIA ajanını gözaltına aldı
- Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
- İsrail hapishanelerinde 222 Filistinli şehit oldu
- PKK elebaşı Murat Karayılan'dan YPG/PKK'ya "DEAŞ ile iş birliği talimatı"
- Yunanistan'da canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
- Bakan Berat Albayrak'tan kritik ekonomi açıklaması
- Son dakika: Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişiler yakalandı
- Borsa güne nasıl başladı! 28 Kasım 2019 Borsa son durum...
- Son dakika: Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi
- Yeni Zelanda Başbakanı 40 yıl önceki uçak kazası için özür diledi
- Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin şehit oldu
- Azez'de PKK/YPG'den kalleş saldırı
- AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na "metro" tepkisi: Bu söylemeleri doğru değil
- Sigara içenlere kötü haber
- Kop Tüneli'nde çalışmalar yeniden hızlandı