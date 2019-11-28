Azez'de PKK/YPG'den kalleş saldırı
Giriş Tarihi: 28.11.2019
KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden gece geç saatlerde havan ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.Gece saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket atıldı.
Saldırılarda bazı evlerde hasar oluşurken, 3 sivil de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, havan ve roketli saldırıların yapıldığı bölge ise TSK birlikleri tarafından ateş altına alındı.
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