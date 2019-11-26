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Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlamalar! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2019
BAĞDAT'TA ART ARDA PATLAMALAR! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

'ta yaklaşık 2 aydır devam hükümet karşıtı gösterilerin merkezi olan başkent 'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

'ın başkenti 'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bomba yüklü iki motosikletten biri başkentin güneybatısındaki bir cami yakınında diğeri de doğusundaki belediyeler bölgesinde patlatıldı.

Kentin kuzeydoğusundaki Şaab bölgesinde de yere döşenen patlayıcıların infilak ettiğini belirten kaynak, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ülkede, yaklaşık 2 aydır devam hükümet karşıtı gösterilerin merkezinde de Bağdat yer alıyor.

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