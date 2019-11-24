Uçak evin üstüne düştü: 23 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderdi.
Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentinde yerleşim merkezine düştü.
Firma yetkilileri 2'si mürettebat 19 kişinin olduğu uçağın teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.
Sivil Havacılık Koruma Müdürü Joseph Makundi, kazanın olduğu bölgede 23 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.
BM KAZA YERİNE KURTARMA EKİBİ GÖNDERDİ
Kuzey Kivu Eyaleti Valisi Carly Nzanzu Kasivita da uçağın rötarlı kalktığı bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderdi.
Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde, havaalanı yakınındaki Mapendo/Birere semtinde evin üstüne düşen uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Endonezya'da deprem: 6.1!
- İngilizler paylaştı! Uçan askerler geliyor
- Arkeolojik kazılarda bulundu! Firavunlar dönemine ait...
- Gözaltındaki şüpheli polise silah çekti
- Canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
- Savaş uçağının alev aldı pilotlar son anda kurtuldu
- İran sokak olaylarıyla ilgili o ülkeyi suçladı
- Musul'un yeni valisi belli oldu
- Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı
- Banka şubelerini hedef aldılar
- Savaş uçağının motoru alev aldı pilotlar son anda böyle kurtuldu |Video
- Binali Yıldırım: “Eğitime 188 milyar bütçe ayrıldı"
- Çorum’da silahlı kavga! Saldırgan pompalı tüfekle dehşet saçtı
- Edirne'de yerel gazeteye kurşun yağdırdılar |Video
- İstanbul'da ilginç olay! Dükkanının satıldığını mesajla öğrendi! Mal sahibine şok |Video
- İngiliz Deniz Kuvvetleri paylaştı! Uçan askerler geliyor |Video
- "Reis dede selamün aleyküm" sosyal medya küçük kızın Erdoğan'a ile bu diyalogunu konuşuyor |Video
- Başkan Erdoğan'a "en fazla fidan dikme rekoru" belgesi takdim edildi
- İran'da göstericiler banka şubelerini hedef aldı
- Galatasaray Club Brugge maçının hakemi belli oldu
- Son dakika: Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi kumpasıyla ilgili flaş açıklamalar
- Son dakika: MSB: Zap'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü