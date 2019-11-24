Uçak evin üstüne düştü: 23 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentinde yerleşim merkezine düştü.

Firma yetkilileri 2'si mürettebat 19 kişinin olduğu uçağın teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.

Sivil Havacılık Koruma Müdürü Joseph Makundi, kazanın olduğu bölgede 23 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.

BM KAZA YERİNE KURTARMA EKİBİ GÖNDERDİ

Kuzey Kivu Eyaleti Valisi Carly Nzanzu Kasivita da uçağın rötarlı kalktığı bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderdi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde, havaalanı yakınındaki Mapendo/Birere semtinde evin üstüne düşen uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.