Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 23.11.2019
Depremlerden en büyük hasar gören ülkelerin başında gelen Endonezya yine sallandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Endonezya'da merkez üssü Manokwari kentinin 312 km kuzeybatısı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 21:11'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. (Hürriyet)
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