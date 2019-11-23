Depremlerden en büyük hasar gören ülkelerin başında gelen Endonezya yine sallandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Endonezya'da merkez üssü Manokwari kentinin 312 km kuzeybatısı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 21:11'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. (Hürriyet)