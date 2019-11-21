İsrail Başsavcısı, Netanyahu'ya dava açılmasına karar verdi
Giriş Tarihi: 21.11.2019
İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdidetaylar gelecek...
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